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Кевин-Принс Боатенг: «Балотелли мог выиграть три «Золотых мяча», он был феноменом. Леау силен, но Марио – другой уровень. Только он по навыкам приблизился к Ибрагимовичу»

Кевин-Принс Боатенг: «Балотелли мог выиграть три «Золотых мяча», он был феноменом. Леау силен, но Марио – другой уровень. Только он по навыкам приблизился к Ибрагимовичу»

– Обожаю Балотелли и считаю, что он мог бы выиграть три «Золотых мяча». Ему на ежедневной основе нужен был кто-то вроде меня или других людей, способных направить его по верному пути.

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