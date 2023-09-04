ИЗВЕСТИЯ iz

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За год в ФРГ зарегистрировали более 1,6 тыс. случаев дискриминации россиян

За год в ФРГ зарегистрировали более 1,6 тыс. случаев дискриминации россиян

С июня 2022 года более 1,6 тыс. русскоязычных жителей ФРГ столкнулось с притеснением на национальной почве, заявили «Известиям» в Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR).

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