За год в ФРГ зарегистрировали более 1,6 тыс. случаев дискриминации россиян

С июня 2022 года более 1,6 тыс. русскоязычных жителей ФРГ столкнулось с притеснением на национальной почве, заявили «Известиям» в Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR).