Славгород и Камень-на-Оби испытывают проблемы с угольным снабжением

На угольных площадках этих городов формируют повышенные запасы топлива Главам Славгорода и Камня-на-Оби пока пока не удается урегулировать ситуацию со снабжением углем, сообщил министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев.
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