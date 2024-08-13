Композитор Илья Бешевли рассказал о современном искусстве и неоклассике

Умная колонка неправильно ставит ударение в моей фамилии — Бешевли — довольно необычная фамилия. Каковы ее корни? — Отец мне рассказывал в детстве, что корни фамилии греческие, так там называли дома-пятистенки.
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