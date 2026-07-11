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Царьград

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Глава Ростовской области сообщил о гибели матроса при атаке БПЛА

Глава Ростовской области сообщил о гибели матроса при атаке БПЛА

Минувшей ночью и утром 11 июля Ростовская область подверглась воздушной атаке. Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, в ходе отражения нападения было уничтожено более полутора десятков беспилотных летательных аппаратов.

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