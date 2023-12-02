AntennaDaily
ЕдаСтиль жизниКиноПутешествияМода и красотаЛитератураЗнаменитости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

AntennaDaily

68 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Traveller
    Спикизи, бартендер, pop-up? А... Там "катя" "байс"... Тогда всё понятно.02.12 География х...
  • Сергей
    Последняя очень эффектно выглядитMarc & André пред...
  • Лев Нецветаев
    Северное море с видом на турецкие завтраки...Турецкие завтраки...

Ирина Эрдоган составила список рецептов Султана Сулеймана Великолепного и прекрасной Хюррем Султан

Ирина Эрдоган составила список рецептов Султана Сулеймана Великолепного и прекрасной Хюррем Султан

Гаремные комнаты дворца Топкапы могут рассказать 1000 и одну историю о Султане и его наложницах, а стены дворцовой кухни могут поведать секреты османских поваров, что колдовали над гигантскими казанами, готовя любимый плов для Хюррем Султан, аккуратно выкладывали маленьких рыбешек хамса для Султана Сулеймана, где в большом чане замешивали рахат-лукум на розовых лепестках и над большим огнем готовили перепелок в гранатовом соусе, чтобы порадовать любимицу Сулеймана Великолепного.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх