Ирина Эрдоган составила список рецептов Султана Сулеймана Великолепного и прекрасной Хюррем Султан

Гаремные комнаты дворца Топкапы могут рассказать 1000 и одну историю о Султане и его наложницах, а стены дворцовой кухни могут поведать секреты османских поваров, что колдовали над гигантскими казанами, готовя любимый плов для Хюррем Султан, аккуратно выкладывали маленьких рыбешек хамса для Султана Сулеймана, где в большом чане замешивали рахат-лукум на розовых лепестках и над большим огнем готовили перепелок в гранатовом соусе, чтобы порадовать любимицу Сулеймана Великолепного.