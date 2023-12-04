В районе Фили-Давыдково в Москве построят дом по реновации

В московском районе Фили-Давыдково, на Кутузовском проспекте, возведут дом по программе реновации. Глава столичного комитета строительного надзора Игорь Войстратенко сообщил, что ведомство уже выдало разрешение на возведение объекта, передаёт телеканал «360».