Врач призвала обращаться к врачу с сильными головными болями

С головными болями иногда сталкивается почти каждый человек, однако частые головные боли могут быть симптомом серьезных проблем со здоровьем, и тогда обращение к неврологу бывает необходимо безотлагательно.
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