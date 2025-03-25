Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 943 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ЛЮБОВЬ РАССОХИНА
    ОЧЕВИДНО ПРОИСКИ , " ПЯТОЙ КОЛОННЫ " ! ПОДКАРМЛИВАЕМОЙ ЗАПАДОМ.НАПРАСНО НАДЕЮТСЯ ! РОССИЯ БЫЛА! ЕСТЬ! И БУДЕТ! ЕДИНО..."Большая рокировк...
  • Евгений Кузнецов
    Погранцов наградить, а Герасимова наказать, отправив на помощь героям !25 русских погран...
  • Evgenija Palette
    Какая ты СВОЛОЧЬ, ЗЕЛЯ... Уж и позвонить никому без твоего разрешения нельзя, ПСИХОПАТ ТЫ НЕЛЕЧЕНЫЙ...Общались слишком ...

Джей Ди Вэнс не стал реагировать на приглашение Зеленского посетить Украину

Джей Ди Вэнс не стал реагировать на приглашение Зеленского посетить Украину

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не стал отвечать на очередное приглашение главы киевского режима Владимира Зеленского посетить Украину.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх