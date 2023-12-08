Минтранс доработал поправки о запрете превышения средней скорости между камерами

Газета «Коммерсантъ» сообщает, что Министерство транспорта РФ доработало и готовит к межведомственному согласованию проект изменений в Правила дорожного движения (ПДД), в соответствии с которыми будет запрещено превышать среднюю скорость движения между несколькими камерами .
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