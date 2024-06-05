Туристы из России назвали идеальную продолжительность отпуска

Чтобы полноценно отдохнуть, многим достаточно двух недель.В России растет популярность внутреннего туризма, в связи с чем аналитики провели опрос, чтобы выяснить, какую продолжительность отпуска люди считают идеальной.
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