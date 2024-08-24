Театр абсурда
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Театр абсурда

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Военкуры и тридевятое царство. Сказка-быль (да в ней намёк)

Военкуры и тридевятое царство. Сказка-быль (да в ней намёк)

Одну простую сказку, а может и не сказку, А может, не простую, хотим вам рассказать.Её мы помним с детства, а может, и не с детства,А может, и не помним, но будем вспоминать.

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