Суд взял паузу перед оглашением итогов апелляции депутата думы ХМАО из-за ВНЖ Италии

Мегионский городской суд на три недели перенес рассмотрение процесса по апелляции депутата думы ХМАО Алексея Андреева, который был признан виновным в неуведомлении о наличии временного вида на жительство Италии.
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