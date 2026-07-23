15 интерактивных загадок

Осторожно, можно залипнуть на час: 15 интересных загадок с подвохом для прокачки сообразительности. Где подвох? Логические сценарии, в которых правильный ответ кажется абсурдом (пока не узнаешь разгадку).
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