Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 интерактивных загадок

15 интерактивных загадок

Осторожно, можно залипнуть на час: 15 интересных загадок с подвохом для прокачки сообразительности. Где подвох? Логические сценарии, в которых правильный ответ кажется абсурдом (пока не узнаешь разгадку).

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