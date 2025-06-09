Миллионы квадратных метров пустуют, а люди ждут жилья десятилетиями, говорят в Государственной Думе

В России наблюдается парадоксальная ситуация: миллионы квадратных метров новостроек пустуют, в то время как очереди на получение жилья, особенно для нуждающихся категорий граждан, растягиваются на десятилетия.
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