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Новый измерительный пункт на Сахалине усилит контроль за пусками с Восточного

Новый измерительный пункт на Сахалине усилит контроль за пусками с Восточного

Специалисты холдинга «Российские космические системы» (входит в Роскосмос) завершили комплексные испытания антенного комплекса и унифицированного технологического модуля трассового измерительного пункта «Сахалин».

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