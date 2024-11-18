Лидер КНДР назвал Украину ударным отрядом, используемым Западом в войне против России Глава КНДР высказался по поводу необходимости укрепления безопасности страны, затронув и тему украинского конфликта.
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Лидер КНДР назвал Украину ударным отрядом, используемым Западом в войне против России Глава КНДР высказался по поводу необходимости укрепления безопасности страны, затронув и тему украинского конфликта.
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