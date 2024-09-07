Свердловчанка, грозившая взорвать больницу, попала под уголовное дело

В отношении задержанной женщины, угрожавшей взорвать больницу в Верхотурье, следственным подразделением ОВД «Новолялинский» возбуждено уголовное дело по части второй статьи 207 УК РФ — заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии