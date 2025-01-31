Рогов: ВС России продвинулись в Каменском Запорожской области

Вооруженные силы РФ отразили атаку украинской армии в селе Каменское в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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