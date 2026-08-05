Иран совершил две важные победы: США уперлись в свой потолок

Нарушения достигнутых договоренностей между Ираном и США, а также атаки американцев на десятки иранских объектов, мощные ответные удары ВС Ирана свидетельствуют о том, что Исламабадский меморандум — это не столько мирное соглашение, сколько сложная игра в условиях войны на истощение.