Четыре человека погибли и 13 пострадали в Донецке при обстреле ВСУ

Вооруженные силы Украины в новогоднюю ночь обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня. Как сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, по данным на 2:00 по местному времени (3:00 мск) жертвами обстрела стали четыре человека и еще 13 получили ранения.