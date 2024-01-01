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Парламентская газета

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Четыре человека погибли и 13 пострадали в Донецке при обстреле ВСУ

Четыре человека погибли и 13 пострадали в Донецке при обстреле ВСУ

Вооруженные силы Украины в новогоднюю ночь обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня. Как сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, по данным на 2:00 по местному времени (3:00 мск) жертвами обстрела стали четыре человека и еще 13 получили ранения.

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