MWM: Тактические ракеты KN-23B пришли на смену "Искандерам" и стали главными ТБР России

Сегодня 235 прочитали 4 января пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что, по мнению американской разведки, Россия использует северокорейские баллистические ракеты в своих военных действиях на Украине.
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