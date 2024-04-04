Продавливаем лист фарша решеткой и превращаем в хрустящую мясную закуску

Полкило фарша могут стать главной горячей закуской вечера. Раскатаем фарш в лист, а потом продавим решеткой из духовки – в итоге получатся идеально ровные пластинки, которые останется только быстро запечь.
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