Мосгорсуд рассмотрит вопрос о продлении ареста экс-замминистра обороны

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Мосгорсуд 18 апреля рассмотрит ходатайство следователя о продлении ареста бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, обвиняемому в получении взяток и растраты денег при покупке паромов для Керченской переправы, сообщили РИА Новости в суде.