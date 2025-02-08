Освобождён русский город, «стратегическое значение которого трудно переоценить»

Из сводок Министерства обороны РФ 7 февраля 2025 года.13:36. "Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Дружба (крупный посёлок в Торецкой агломерации, в 6 км от Дзержинска/Торецка - Прим.