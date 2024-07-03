Агент Угальде Морсинк заявил, что его слова про деньги и "Спартак" перекрутили

Футбольный агент Курт Морсинк, представляющий интересы нападающего московского "Спартака" Манфреда Угальде, заявил, что его слова, согласно которым футболист Коста-Рики перешел в российский клуб только по финансовым причинам, перекрутили и неправильно преподнесли.