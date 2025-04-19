Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 825 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Walery
    Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия снова возьмёт на себя ответственность в мире: «Германия сн...Третью мировую на...
  • юра федулов
    Первой и умрет, но на этот раз окончательно...Третью мировую на...
  • Воробей
    Англо-саксы всегда успешны в создании "боевого хомячка" из Германии.Третью мировую на...

О воинственных патриотах

О воинственных патриотах

В России достаточно широко распространены воинственные патриоты, любящие "цитировать" приписываемую Черчиллю фразу, которую тот никогда не произносил: "Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх