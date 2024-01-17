Собянин: За пять лет в проекте «Открой#Моспром» приняли участие 15 млн человек

Профиль высокотехнологичных компаний Москвы самый разнообразный В своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что за пять лет около 15 млн человек узнали о работе 130 промышленных предприятий в рамках проекта «Открой#Моспром».