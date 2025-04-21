Политика как он...
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Политика как она есть

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На Западе пришли в шок от угроз США в адрес Киева

На Западе пришли в шок от угроз США в адрес Киева

Британский военный эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале сообщил, что в том случае, если Соединенные Штаты Америки перестанут оказывать военную помощь Украине, то киевский режим не сможет держаться против России своими силами.

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