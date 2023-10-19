Голикова заявила, что сбежавшие из РФ артисты еще одумаются и вернутся

Анфиса Иванова

".... «Ты учился вместе со страной, ты формировал ее традиции. Кто-то формировал на основе этого законы, правила игры." А у меня вопрос, г-жа Голикова, - а как вы поведете себя, когда эти раскаявшиеся вновь выпрыгнут на сцены...площадки...продолжая вещать о ценностях русского характера, единстве веры и души, о наших гуманных законах и общечеловеческой морали...вы им будете так же верить как и до их предательства этих неизменных постулатов ?! Разве шлейф предателей за ними не будет незримо виться теперь всю их жизнь ?! Только раскаяние - чистое,но глубоко тяжелое, может вернуть их к жизни на Родине...но , как мне думается, где-то на Соловках ... добровольно выбрав такое место для искупления своей черной души.... И признаться себе, что богемность - это сатана, их совративший! Там же тоже живут люди. Люди и праведные, и ищущие праведности. А