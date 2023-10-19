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Голикова заявила, что сбежавшие из РФ артисты еще одумаются и вернутся

Голикова заявила, что сбежавшие из РФ артисты еще одумаются и вернутся

Деятели культуры, уехавшие из России все еще могут признать ошибку и вернуться. Так считает вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова, передает ТАСС.

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Комментарии
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Бронислав Семирядов
Вернуться могут, проявив глубокое раскаяние в форме волонтёрской помощи на передовой не менее года. Это вылечит страх испуганных патриотов.
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20 час.
Анфиса Иванова
&quot;.... «Ты учился вместе со страной, ты формировал ее традиции. Кто-то формировал на основе этого законы, правила игры.&quot;  А у меня вопрос, г-жа Голикова, - а как вы поведете себя, когда эти раскаявшиеся вновь выпрыгнут на сцены...площадки...продолжая вещать о ценностях русского характера, единстве веры и души, о наших гуманных законах и общечеловеческой морали...вы им будете так же верить как и до их предательства этих неизменных постулатов ?!  Разве шлейф предателей за ними не будет незримо виться теперь всю их жизнь ?!  Только раскаяние - чистое,но глубоко тяжелое, может вернуть их к жизни на Родине...но , как мне думается, где-то на Соловках ... добровольно выбрав такое место для искупления своей черной души....  И признаться себе, что богемность - это сатана, их совративший!  Там же тоже живут люди. Люди и праведные, и ищущие праведности.  А
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20 час.
анатолий андреев
А оно нам надо?
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19 час.

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