В Астрахани суббота без света окажется для жителей почти полусотни улиц

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 20:00. В субботу, 20 января, в плановом отключении электричества находятся следующие населенные пункты: Астрахань - 49 улиц, переулков и проездов во всех районах (с 08:00 до 13:00, с 08:00 до 15:00, с 08:00 до 20:00, с 08:30 до 15:00, 09:00 до 18:00, с 10:00 до 16:00, с 13:00 до 18:00); Приволжский район – п.