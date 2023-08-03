Русская ПВО сбила 6 украинских ударных дронов в небе над Калугой

Киев пытался подразделением БПЛА атаковать объекты в глубине России.В небе над Калужской областью сегодня системами ПВО был пресечен пролет 6 беспилотных ударных летательных аппаратов, запущенных из украинских районов, прилегающих к границе.
Киев пытался подразделением БПЛА атаковать объекты в глубине России.В небе над Калужской областью сегодня системами ПВО был пресечен пролет 6 беспилотных ударных летательных аппаратов, запущенных из украинских районов, прилегающих к границе.
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