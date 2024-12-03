В Крыму в пансионате умерла женщина – Бастрыкин поручил возбудить дело

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту смерти пенсионерки в пансионате для пожилых людей в Симферополе.
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