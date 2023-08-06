Поплавская предрекла блогеру Столярову незавидное будущее после развода с Ксенией Шойгу

Г Гость Для того, чтобы никто не комментировал чужие отношения, не надо выставлять напоказ эти отношения. Счастье любит тишину.

ВН Виктор Не Ксения, где вы ЭТО нашли? По нему видно - тусовщик. Живëт на показ. С таким семьи не будет.