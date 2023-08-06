Поплавская предрекла блогеру Столярову незавидное будущее после развода с Ксенией Шойгу
Вчера известные блогер и дочь Министра обороны России объявили о своем расставании. Эта новость вызвала шквал обсуждений и пересудов среди поклонников пары.
Комментарии
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Для того, чтобы никто не комментировал чужие отношения, не надо выставлять напоказ эти отношения. Счастье любит тишину.
Ксения, где вы ЭТО нашли? По нему видно - тусовщик. Живëт на показ. С таким семьи не будет.
Просто громко объявили,чтоб он не бросал тень на тестя.А жить будут вместе.Лучше всегда молчать об отношениях,меньше обсуждений будет.
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