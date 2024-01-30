Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВКС РФ могут нанести удар по любой военной базе ВСУ на территории Украины

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон дал интервью на YouTube-канале Judging Freedom и заявил о том, что практически все украинские военные базы, центры принятия решений и арсеналы, находятся в пределах полной досягаемости российских ракет.
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