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«Выводить из котла больше некому»: Баранец подробно поведал о ликвидации генералов ВСУ

«Выводить из котла больше некому»: Баранец подробно поведал о ликвидации генералов ВСУ

Вооруженные силы России, нанеся ракетный удар по месту сбора 50 украинских офицеров и генералов, лишила донбасскую группировку ВСУ возможности на успешный выход из Северодонецкого котла.

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