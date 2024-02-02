Современное СМИ зачастую диктует людям очень безнравственный образ жизни, ведущий к деградации человеческого сознания.
Нравственные ценности должны прививаться в семье
Комментарии
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Юрий Селиванов
Написано всё верно. Но совсем отказываться, от информационных источников, не стоит. Их следует дозировать и в обязательном порядке комментировать взрослым членам семьи.
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18 час.
марина капитохина
Конечно главный пример семья, но почему отсутствует цензура, почему никто не видел "голую вечеринку", но целый месяц о ней бесконечный разговор! Государство обязано отвечать за духовное здоровье нации!.
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17 час.
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