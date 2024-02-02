Нравственные ценности должны прививаться в семье

Написано всё верно. Но совсем отказываться, от информационных источников, не стоит. Их следует дозировать и в обязательном порядке комментировать взрослым членам семьи.

марина капитохина

Конечно главный пример семья, но почему отсутствует цензура, почему никто не видел "голую вечеринку", но целый месяц о ней бесконечный разговор! Государство обязано отвечать за духовное здоровье нации!.