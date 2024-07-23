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Царьград

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Спецоперация в Госдуме: Волна отставок. Что случилось и как теперь изменится расклад сил?

Спецоперация в Госдуме: Волна отставок. Что случилось и как теперь изменится расклад сил?

В последние дни в СМИ активно обсуждается волна отставок в Госдуме. Профессор Марат Баширов и вовсе говорит о некой "спецоперации" в парламенте.

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