Можно ли чистить стиральную машинку лимонной кислотой? Безопасная концентрация для чистки

На тему чистки стиральной машинки лимонной кислотой многие годы ведутся споры. Кто-то уже много лет чистит так машинку и не видит никаких проблем, другой заявляет, что чистка лимонной кислотой медленно разъедает детали машинки и портит её.
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