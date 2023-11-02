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Можно ли чистить стиральную машинку лимонной кислотой? Безопасная концентрация для чистки

Можно ли чистить стиральную машинку лимонной кислотой? Безопасная концентрация для чистки

На тему чистки стиральной машинки лимонной кислотой многие годы ведутся споры. Кто-то уже много лет чистит так машинку и не видит никаких проблем, другой заявляет, что чистка лимонной кислотой медленно разъедает детали машинки и портит её.

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