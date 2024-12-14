В Тбилиси начались выборы президента

В Тбилиси протестующие начали подходить к зданию парламента Грузии. На боковых улицах от проспекта Руставели, где расположено здание законодательного органа, уже много сотрудников правоохранительных органов, а на площадь Свободы прибыли водометы и спецназ.
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