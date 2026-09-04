Осенние ярмарки откроются в Краснодаре в субботу: куда идти, и чем вас там удивят

Осенние ярмарки откроются в Краснодаре в субботу: куда идти, и чем вас там удивятЗавтра, в субботу, в Краснодаре откроются осенние ярмарки выходного дня.
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