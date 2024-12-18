Джонатан Нолан поблагодарил фанатов Fallout: New Vegas и пообещал, что второй сезон не станет разочарованиемДжонатан Нолан, продюсер сериала “Fallout” от Amazon, в ходе мероприятия The Game Awards, в шутку поблагодарил фанатов Fallout: New Vegas за то, что не спалили его дом после просмотра первого сезона сериала.
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