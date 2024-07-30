Мощность тока: безумные электромобили

Просто мощные электрокары стали уже привычными. Однако автомобильным компаниям этого мало: порой в свет выходят экстремальные «электрички», призванные установить мировые рекорды скорости и победить в легендарных состязаниях.
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