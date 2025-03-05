Министр спорта крымского правительства анонсировала проведение турнира с участием, как она выразилась, «тотально слепых спортсменов».
Футбол 5х5
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Министр спорта крымского правительства анонсировала проведение турнира с участием, как она выразилась, «тотально слепых спортсменов».
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