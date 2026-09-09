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Газета.ру

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Daily Mail: СДВГ стал частым основанием для больничного в Великобритании

Daily Mail: СДВГ стал частым основанием для больничного в Великобритании

Жители Великобритании все чаще берут больничный из-за СДВГ — листок нетрудоспособности выдаются, если симптомы расстройства затрудняют выполнение рабочих обязанностей.

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