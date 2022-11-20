Тайрон Лю: «Сегодня мы провели свой лучший матч за весь сезон»

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю считает, что сегодня в матче против «Сан-Антонио» (119:97) его команда показала свою лучшую игру в нынешнем сезоне.
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