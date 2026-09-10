10 звезд российского кино, о которых сейчас все говорят: мемы, скандалы, свадьбы и возвращения

Актерская карьера больше не исчерпывается громкими премьерами и ролями. Один неосторожный комментарий, неожиданный кадр в соцсетях или шумное судебное разбирательство сегодня способны принести артисту кучу обсуждений — намного больше, чем удачный фильм.