Форвард "Миннесоты" Капризов о победе на Олимпиаде без НХЛ: это не наша ошибка

Олимпийский чемпион в составе сборной России, нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов в интервью на YouTube-канале "Суперлига" вспомнил о победе на Играх-2018 года, в которых не участвовали игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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