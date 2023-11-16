Форвард "Миннесоты" Капризов о победе на Олимпиаде без НХЛ: это не наша ошибка

Олимпийский чемпион в составе сборной России, нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов в интервью на YouTube-канале "Суперлига" вспомнил о победе на Играх-2018 года, в которых не участвовали игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ).