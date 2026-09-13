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У Феррана 6 голов в 5 матчах за «ПСЖ» – сегодня забил «Бресту»

Ферран Торрес забил 6 голов в 5 матчах за « ПСЖ ».  Сегодня испанский форвард отличился в матче 4-го тура Лиги 1 против « Бреста » (1:0, перерыв).

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