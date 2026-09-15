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ИА Регнум

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Мужчину, который пытался выдать ребенка за рулем за карлика, оштрафовали

Мужчину, который пытался выдать ребенка за рулем за карлика, оштрафовали

В подмосковном Одинцове полицейские оштрафовали мужчину, который дал поуправлять автомобилем своему 13-летнему племяннику, а затем пытался убедить журналистов ИА Регнум, что за рулем находился 45-летний карлик.

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